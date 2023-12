Heitere Weihnachten im Galli Theater Weimar

Weimar Im Galli Theater Weimar stehen die Zeichen auf Weihnachten. Kinder dürfen in diesem Stück mit auf die Bühne:

„Die Geschichtenspieler“ erzählen im Galli Theater auf heitere Weise die Weihnachtsgeschichte. Die Vorstellung am 19., 20. und 21. Dezember um jeweils 10 Uhr, am 22. und 23. und 16 Uhr und an Heiligabend um 15 Uhr lassen die Geschichte um die Geburt Jesu unterhaltsam lebendig werden und binden das kleine und große Publikum mit ein. Die zuschauenden Kinder können selbst auf die Bühne kommen und mitspielen.

In der Vorweihnachtswoche läuft im Galli Theater außerdem „Der letzte Held“ am 19. Dezember um 20 Uhr, der „Froschkönig für Erwachsene“ am 20. Dezember um 20 Uhr, „Die sieben Typen Show“ am 21. und 22. Dezember um 20 Uhr und „Die heilige Nacht“ am 23. Dezember um 20 Uhr.