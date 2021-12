Hemmungsloser Handydieb verfolgt und gestellt - Fenster von Praxis eingeworfen

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar.

Hemmungsloser Handydieb verfolgt und gestellt

Engagierte Zeugen vereitelten gestern am späten Mittwochnachmittag den Diebstahl mehrerer Handys. Ein junger Mann betrat gegen 17:15 Uhr einen Mobilfunkshop in der Weimarer Altstadt. Sogleich ging er auf einige Ausstellungsstücke zu und riss diese samt Auslage heraus. Im Anschluss flüchtete der Mann aus dem Laden.

Die ausgelöste Diebstahlsicherung der Geräte machte Passanten aufmerksam und diese nahmen umgehend die Verfolgung des Mannes auf. Möglicherweise aufgrund der sperrigen Auslage verließen den Dieb die Kräfte. Er kam auf der Flucht zu Fall. Ein 37-jährige Zeuge konnte ihn dann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Es stellte sich heraus, dass die drei Smartphones einen Wert von etwa 3.000 Euro hatten. Der 18-jährige Täter wurde vorläufig festgenommen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Fenster von Praxis eingeworfen

In der Nacht zum Mittwoch verursachte ein unbekannter Täter einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Mit einem Stein warf der Täter gegen ein Fenster einer Arztpraxis nahe der Belvederer Allee in der Weimarer Südstadt. Dadurch wurden zwei Fensterscheiben zerschlagen. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei Weimar entgegen. (03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de)

