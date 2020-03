Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herausragende Uni-Abschlussarbeiten kostenlos im Internet

Ideal zur Wissenbeschaffung in Zeiten von Corona ist „IfEU.OPEN“ – eine Schriftenreihe des Instituts für Europäische Urbanistik (IfEU) an der Fakultät Architektur und Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar. Als Open Access-Format stehen die Publikationen über das Online-Publikationsportal Opus Weimar der Universitätsbibliothek allen Interessierten kostenfrei zum Herunterladen zur Verfügung.

Die Reihe bietet laut Uni die Möglichkeit, herausragende studentische Abschlussarbeiten zu veröffentlichen und so empirische und theoretische Beiträge von Studierenden vielen bekannt zu machen. Dazu gehört eine an den Professuren Stadtplanung und Theorie und Geschichte der modernen Architektur betreute Bachelorarbeit von Cornelius Hutfless zum Einfluss kommunaler Planung auf die Gestaltung von Neubauvorhaben am Beispiel der Weimarer Innenstadt. Den Auftakt der Reihe bildete die Bachelorarbeit von Luisa Geldbach (Sozialwissenschaftliche Stadtforschung) mit dem Titel „Lebenswelten geflüchteter Frauen in Weimar. Eine explorative Untersuchung zur Wahrnehmung und Nutzung städtischer Räume durch weibliche Geflüchtete“.

Die Publikationsreihe will Wissenschaftler ermutigen, die bestehenden Möglichkeiten und Förderungen des Open-Access-Publizierens zu nutzen. Dies bedeutet unbeschränkten und kostenlosen Zugang zu wissenschaftlicher Information sowie deren Nutzung und Verbreitung unter Wahrung und korrekter Benennung der Urheberschaft.

www.uni-weimar.de/openaccess