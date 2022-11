Herbstliche Laubsammler in Saalborn

Saalborn. Wasserhavarie konnte Arbeitseinsatz im Dorf nicht bremsen

Mehr als 30 Helfer folgten am Samstag in Saalborn dem Ruf zum Herbstputz. Schon am Vortag wurde Laub auf vielen Flächen zusammengetragen, so auch auf dem Spiel- und Sportplatz. Bewohner der Straße am Vorderen Lindenberge begannen, die Verbuschungen und Verwachsungen der brachliegenden Gemeindefläche zu entfernen. In drei Stunden war das Großreinemachen beendet, und bei Linsensuppe und belegten Brötchen traf man sich im Dorfgemeinschaftshaus. Diese Art Abschluss war tags zuvor noch ungewiss, da Donnerstagabend der Hof des Dorfgemeinschaftshauses voll Wasser gelaufen war. Ursache war ein Schaden an der Trinkwasserleitung auf dem Gelände. Der Bereitschaftsdienst des Weimarer Zweckverbandes konnte aber schnell helfen.