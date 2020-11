Herbstputz der Radwege im nördlichen Weimarer Land fällt aus

Der Herbstputz der Bürgerinitiative (BI) „Alltagsradwege für unsere Region“ im Nordkreis fällt aus: Kurz nach Bekanntwerden der neuen Corona-Allgemeinverfügungen sagte der Berlstedter Ortschaftsbürgermeister und BI-Vorsitzende Bernd Hegner in einem Rundschreiben an die Mitglieder die für Samstag, 7. November, geplante Aktion ab. „Die Bestimmungen ließen uns da leider keinen Spielraum“, bedauert er. Dass das rund 15 Kilometer umfassende Radwegenetz zwischen Berlstedt, Ballstedt, Schwerstedt, Ottmannshausen und Neumark unter der Absage leidet, befürchtet er nicht: „Unsere Mitglieder werden sich einzeln darum kümmern, dass Laub und Unrat nicht Überhand nehmen.“ Falls die Verordnungen zum Monatsende wieder gelockert werden und im Dezember das Wetter passt, sei auch ein neuer Termin kurzfristig organisierbar. „Wir finden es wichtig, dass auch ein gemeinsamer Abschluss stattfinden kann, als Belohnung für die Arbeit und zum Stärken des Zusammengehörigkeitsgefühls“, so Hegner. Ihre Weihnachtsfeier, geplant für den 28. November in der Gaststätte „Zur Linde“ in Berlstedt, hat die BI bisher ebenfalls noch auf dem Plan.