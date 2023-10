Herbstputz, die Geschichte der Beatles als Konzert und eine besondere Führung im Weimarer Land

Weimarer Land. Was es am Wochenende im Weimarer Land zu erleben gibt, lesen Sie hier.

Auch an diesem Wochenende gibt es wieder allerhand zu erleben. Unter anderem kann der Rechen für ein sauberes Nauendorf in die Hand genommen werden und Beatles-Fans kommen bei einem besonderen Konzert auf ihre Kosten. Aber auch Informationen zur Bestattung in der Natur bietet das kommende Wochenende im Weimarer Land.

Herbstputz-Aktionin Nauendorf

Der Verein „Wir für Nauendorf“, der Gemeinderat und Bürgermeister Marek Heusinger (parteilos) bitten die Einwohner für Samstag, 28. Oktober, zum gemeinsamen Herbstputz. Treffpunkt ist 9 Uhr auf dem Spielplatz am Steinberg, dort werden die Teams für die Einsatzorte eingeteilt. Handschuhe sowie Werkzeuge wie Schaufeln und Rechen sind nach Möglichkeit mitzubringen. Zur Belohnung winkt am Mittag ein gemeinsamer Imbiss.

Chanson-Konzert in der Kirche Bechstedtstraß

Ein Chanson-Konzert bietet der Kirchbau- und Heimatverein Bechstedtstraß am Samstag, 28. Oktober, ab 19 Uhr in der Kirche St. Bonifatius an. Das Duo T&T Wollner erzählt mit Songs der Beatles die Geschichte der Liverpooler Band nach. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt kostet zehn Euro.

Führung durch den Friedwald bei Bad Berka

Die Friedwald GmbH bietet einmal mehr eine kostenlose Führung über ihr Gelände auf dem Adelsberg bei Bad Berka an. Treffpunkt ist am Samstag, 28. Oktober, 14 Uhr an der Info-Tafel unweit des Friedwald-Parkplatzes. Der ist von Süden über die Walpertalstraße oder von Norden über die Zufahrt in Richtung Paulinenturm zu erreichen. Ein Friedwald-Förster erläutert das Konzept der Bestattung in der Natur und beantwortet Fragen.