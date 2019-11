Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Herbstputz in Tiefengruben

Die Tiefengrubener bereiten ihr Rundplatzdorf am Samstag, 16. November, wieder auf den Winter vor. Treff zum Herbstputz im Bad Berkaer Ortsteil ist um 9 Uhr an der Kirche. Der Innenrundling, der Spielplatz, der Teich und der Friedhof werden von Laub und Wildwuchs befreit. Die Sitzbänke, die in den vergangenen Monaten im Dorf im Freien standen, sollen ins Winterquartier gebracht und Holzteile gestrichen werden. Die Kirche wird bereits für das Adventkonzert vorbereitet, das hier am 8. Dezember stattfindet. Auf der neu angelegten Streuobstwiese sind überdies Pflegearbeiten nötig. Ab Mittag haben die freiwilligen Helfer dann Gelegenheit, sich im Bürgerhaus aufzuwärmen und zu stärken.