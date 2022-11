Herz Jesu ruft zum ersten Weimarer Adventsbasar in diesem Jahr

Weimar. Der Adventsbasar der Herz-Jesu-Gemeinde findet am 19. November zugunsten der Weimarer Tafel statt.

Eine Woche vor dem 1. Advent endet das katholische Kirchenjahr mit dem Christkönigfest. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um an seine Mitmenschen zu denken, teilte die Gemeinde mit. Hierfür biete der Adventsbasar der Herz-Jesu-Gemeinde viele Gelegenheiten. Unter anderen werden Glühwein, Tee, Kaffee, frische Waffeln und hausgemachter Kuchen angeboten und kleine Geschenke. Kreative Ideen für zu Hause bietet unter anderem der Furoshiki-Stand, an dem gezeigt wird, wie Geschenke nachhaltig in Stoffresten verpackt werden. Diese können anschließend unkompliziert wieder verwendet werden.

Seit Wochen bastelt und dekoriert der Basarkreis Adventskränze und Christbaumdeko, kocht Marmelade, häkelt und zieht Kerzen. Kinder können Lebkuchen verzieren und bei der Vorlesestunde Geschichten hören. 17 Uhr beginnt ein Lagerfeuer, in dem Stockbrot gebacken wird. Da geteilte Freude schön ist, hilft jeder Einkauf an diesem Tag: Die gesamten Einnahmen des Basars gehen an die Weimarer Tafel.

Musikalisch begleitet wird der Familien-Nachmittag von Klaviermusik im Café ab 15.30 Uhr, 17 Uhr stimmt dann auch auf dem Hof eine Bläsergruppe auf die Adventszeit ein.

Samstag, 19. November, 15 bis 20 Uhr; Paul-Schneider-Straße