Heuernte im Ilmpark beendet

Dass der Ilmpark auf seinen 48 Hektar nicht nur Erholungssuchenden Raum bietet, sondern zeitweise auch landwirtschaftlich genutzt wird, war in den vergangenen Wochen zu beobachten. Inzwischen ist die Heuernte im Ilmpark abgeschlossen. In der Regel werde nur einmal im Jahr gemäht, teilte die Klassik Stiftung auf Anfrage unserer Zeitung mit, die weitere Rasenkürzung übernimmt der Schäfer mit seiner Herde. Das sei besser für die Wiesen, da die Schafe den Boden nicht so sehr verdichten wie die schwere Mähmaschine und dazu noch natürlich düngen. Geerntet werden jährlich rund 180 bis 220 Rundballen, informierte Stiftungssprecher Franz Löbling weiter. Das geerntete Heu geht ausschließlich an Schäfer Ekkehard Matthey aus Gaberndorf. Mit zwei Erntemaschinen war das breit liegende Heu auf Schwade gelegt worden. Anschließend zog Schäfer Matthey mit seiner Rundballenpresse über die Bahnen. Er hat nach eigener Aussage wieder Freude an seiner Arbeit, denn seine Maschine machte ihm vergangene Saison viel Ärger. Nach einer kostenintensiven Reparatur läuft diese jedoch wieder reibungslos und spuckt die etwa 250 Kilogramm schweren Heuballen störungsfrei aus.