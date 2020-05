Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HfM Weimar noch weit vom analogen Studium entfernt

Rund einen Monat nach dem eigentlichen Termin hat am Montag das Sommersemester 2020 in der Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar begonnen. In Corona-Zeiten gelten strenge Beschränkungen sowie Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen: Die weiter für die Öffentlichkeit geschlossenen Gebäude dürfen nur von vorab angemeldeten Personen (Studenten, Lehrkräfte, Mitarbeiter in Verwaltung und Technik sowie Servicedienstleister wie Reinigungs- und Sicherheitsdienst) betreten werden. Sie müssen auf den Verkehrswegen in den Gebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Zudem steht in den Eingangsbereichen sowie auf jeder Etage Desinfektionsmittel bereit, ließ die Hochschule wissen.

Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben der Thüringer Landesregierung und unter Beachtung der Sicherheits- und Hygienevorschriften wurden von der Weimarer Musikhochschule ausgewählte Räume ab dem 4. Mai für den Unterricht und zum Üben geöffnet. Dabei ist bei streng limitiertem Zutritt ein Mindestabstand einzuhalten.

Freie Zeiten, die nicht von den Instituten genutzt werden, sollen vorrangig den Studenten der Tasteninstrumente und des Schlagwerks zur Verfügung stehen, da diese im Home-Office im Zweifel die schwierigsten Bedingungen vorfinden.