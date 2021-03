Hightech rund ums kaputte Knie im Klinikum Weimar

Wolfram Kluge übt an einer Knienavigation zur Erleichterung der operativen Tätigkeit an Kniegelenken im Sophien- und Hufeland Klinikum Weimar.

Ein weiteres Hightech-Gerät ist am Sophien- und Hufeland-Klinikum in Betrieb genommen worden. Bei Operationen, durch die Patienten ein neues Kniegelenk erhalten, kommt ein Navigationsgerät zum Einsatz. Mit seiner Hilfe kann der Operateur das Gelenk so vermessen, dass er auch die Prothese mit höherer Präzision einpflanzen kann. Die Technik ist zwar ganz neu. Dennoch ist Wolfram Kluge, der Chefarzt und Leiter des Endoprothetik-Zentrums in Weimar, damit bestens vertraut. Der erfahrene Orthopäde war in den 90er-Jahren maßgeblich an der Entwicklung der Knienavigation beteiligt. Mehr als 1000 Operationen hat er damit vorgenommen. Seitdem wurde die Technologie weiterentwickelt.