Hilfe bei den Hausaufgaben in Bad Berka

Bad Berka. Das Familienzentrum der Kurstadt setzt auch in dieser Woche sein Angebot mit zwei festen Terminen fort.

Das Angebot zur regelmäßigen Hausaufgaben-Betreuung im Familien- und Jugendzentrum der Stadt Bad Berka auf der Sonnenhöhe (Herderstraße 20) hat seinen Betrieb aufgenommen. Zwei feste Zeiten dafür werden auch in dieser Woche wieder angeboten: Am Dienstag und Mittwoch jeweils 15 bis 18 Uhr sind alle Kinder und Jugendlichen willkommen, die ihre Schulaufgaben nicht daheim und allein, sondern in der Gemeinschaft und bei Bedarf mit Unterstützung von ehrenamtlichen Kräften erledigen wollen.

Geeignet ist das Angebot für alle Mädchen und Jungen bis zur Klassenstufe 10. Die Betreuung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.