Der chinesische Wissenschaftler und Menschenrechtspreisträger Ilham Tohti vor seiner Inhaftierung in Peking.

Weimar. Die Stadt Weimar über die Situation ihrer Menschenrechtspreisträgerinnen in Corona-Zeiten

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie versucht die Stadt Weimar mit ihren Menschenrechtspreisträgern in Kontakt zu bleiben. „Leider gelingt dies nicht immer“, sagte die Ausländerbeauftragte Ulrike Schwabe. Der uigurische Preisträger Ilham Tohti (China) sei beispielsweise weiterhin in Haft, ebenso die iranische Preisträgerin Narges Mohammadi.