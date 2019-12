Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Historische Damenmode erweist sich als Publikumsmagnet

. Das Stadtmuseum Weimar im Bertuchhaus blickt auf ein abwechslungsreiches, sehr erfolgreiches Ausstellungs- und Veranstaltungsjahr 2019 zurück. Die Besucherzahl stieg nach Angaben aus der Stadtverwaltung auf ein Rekordniveau. So besuchten 2019 mehr als 30.000 Gäste das Bertuchhaus (Stand 30. November: 29.999). Sehr positiv hat sich hierbei seit April die Möglichkeit der Nutzung einer BauhausCard ausgewirkt.

Wie weiter mitgeteilt wird, fanden im Museum insgesamt 263 Veranstaltungen statt. Es hat sich nach Angaben aus der Museumsleitung als richtiges Konzept erwiesen, spezielle Ausstellungen zu den großen Jubiläen „100 Jahre Nationalversammlung“ und „100 Jahre Bauhaus“, anzubieten. Insbesondere Schulklassen aus dem ganzen Bundesgebiet sowie zahlreiche Gruppen von Bundeswehr-Angehörigen besuchten im Jubiläumsjahr 2019 den Teil der Dauerausstellung „Demokratie aus Weimar. Die Nationalversammlung 1919“.

Auch durch angebotene und gut besuchte Führungen sei das Haus seinem Bildungsauftrag nachgekommen. Als besonderer Publikumsmagnet habe sich die große Sonderausstellung „Vom Hemd- zum Hängerkleid – Damenmode zwischen Goethe- und Bauhauszeit“ erwiesen. Diese wurde allein von 10.420 Personen besucht. Die gelungenen musealen „Wiederentdeckungen“ solch unterschiedlicher Persönlichkeiten wie Ernst Hardt und Mathilde von Freytag-Loringhoven – prägende Persönlichkeiten der Kultur der 1920er Jahre – trugen zum besseren Verständnis der damaligen Zeit in Weimar bei. Zu beiden Ausstellungen wurden hochwertige Kataloge mit Standardcharakter veröffentlicht. Die Ausstellung über „Mathilde von Freytag-Loringhoven – Malerin, Schriftstellerin,, Tierpsychologin und Kritikerin des Bauhauses“ ist noch bis zum 12. Januar zu besichtigen.

Verlässliche Unterstützung hat das Stadtmuseum im Kreis seiner Freunde und Förderer. Auf der Mitgliederversammlung des Vereins fand turnusmäßig eine Neuwahl des Vorstandes statt. Als Vorstandsmitglieder wurden Christian Hecht, Ingeborg Kieser, Dagmar Luther, Gabriele Möller und Axel Stefek bestätigt. Neu gewählt wurden Claudia von der Heyde und Ulrike Müller-Harang. Nicht zur Wiederwahl hatten sich Christa Graeve, Norbert Mäurer und Renate Ragwitz gestellt. Ihnen wurde für ihre langjährige Arbeit gedankt, und sie wurden von der Mitgliederversammlung einstimmig zu Ehrenmitgliedern gewählt. Aufgrund der guten Zusammenarbeit wurde der Verein Weimarer Republik als Institution die Ehrenmitgliedschaft angetragen.

In seiner Ansprache betonte Museumsdirektor Alf Rößner die Bedeutung des Stadtmuseums im sich entwickelnden Quartier der Moderne. Wie Christian Hecht ankündigte, wird das bewährte Vereinsprogramm auch im kommenden Jahr mit zehn Mittwochsvorträgen und vielen Führungen fortgesetzt werden. Ein Schwerpunktthema wird 2020 der 75. Jahrestag des Kriegsendes. Die erste Sonderausstellung 2020 widmet sich ab 25. Januar dem Thema „Gegenrevolution 1920. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch in Thüringen“. Der konterrevolutionäre Kapp-Putsch richtete sich gegen die Demokratie und brachte die Weimarer Republik an den Rand eines Bürgerkriegs. In der Ausstellung wird besonders auf die Ereignisse in Weimar eingegangen. Die erste öffentliche Kuratorenführung im neuen Jahr im Stadtmuseum findet am Dienstag, 7. Januar, 17 Uhr, statt. Dann leitet Stadtarchivar Jens Riederer interessierte Besucher durch die Ausstellung über Mathilde von Freytag-Loringhoven.