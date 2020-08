Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hitzetag 2: Wüstenklima auf dem Sophienstiftsplatz

Ihr Arbeitsplatz gehört derzeit zu den geplagten. Die Straßen- und Tiefbauer auf dem Weimarer Sophienstiftsplatz bekommen in diesen Tagen die Hitze völlig ungeschützt zu spüren. Da hilft nur, schon in den frühen Morgenstunden mit der Arbeit zu beginnen. – Die ersten Arbeiten sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass bis Ende der kommenden Woche auch die Wendeschleife der Landbusse nebenan wieder befahrbar sein könnte.