Hochdorfer Kirmes steuert ihrem Höhepunkt entgegen

Hochdorf. Beim Tanz am Samstag mit „Da Capo“ und Frühschoppen am Sonntag im Festzelt hofft der Feuerwehr- und Heimatverein auf regen Zulauf.

Nach der Himmelfahrts-Feier sowie dem ganztägigen Freitags-Frühschoppen am „Brückentag“ geht die Zeltkirmes im Blankenhainer Ortsteil Hochdorf am Samstag, 20. Mai, in ihre mit Spannung erwartete Hauptveranstaltung: Einlass auf dem MAS-Gelände ist ab 19 Uhr, anderthalb Stunden später legt „Da Capo“ mit der Eintanz-Melodie los. Der Eintritt kostet 10 Euro, Besucher im Kirmes-T-Shirt bekommen einen Euro Rabatt. Am Sonntag, 21. Mai, organisiert der gastgebende Feuerwehr- und Heimatverein einen weiteren Frühschoppen ab 10.30 Uhr. „Die letzte Spaalmaus“ gastiert ab 14 Uhr, um die Jüngsten beim Kindertanz zu unterhalten, für die Großen gibt es Kaffee und Kuchen sowie zum Ausklang weiterhin auch Gebratenes und kühle Getränke.