Rund 250 Einwohner zählt der Blankenhainer Ortsteil Hochdorf. Immerhin 43 von ihnen sind am Samstag bei bestem Wetter dem Ruf des Ortsteilrates zum alljährlichen Herbstputz gefolgt.

Die freiwilligen Helfer trafen sich um 9 Uhr auf dem Hof der ehemaligen Maschinen-Ausleihstation (MAS). Von dort aus rückten sie dem Herbstlaub im Dorf zu Leibe. Die meisten Rechen, Besen und Schaufeln trafen sich dabei auf den größten Plätzen bei den drei Kastanien, auf und um den Friedhof sowie auf dem Spielplatz, um die Ladeflächen von Kleintransportern und Traktoranhängern zu füllen.

Unter dem vorab bereits aufgestellten neuen Spielgerät auf dem Spielplatz wurde darüber hinaus großzügig Sand abgeladen und als Fallschutz verteilt. Damit der Nachwuchs den Kletterturm mit Rutsche und Schaukel in Beschlag nehmen kann, fehlt nur noch die TÜV-Abnahme zur Freigabe. Das Spielgerät konnten die Hochdorfer mit Hilfe von Thüringer Lotterie-Überschüssen und einer Spende der Thüringer Energie AG anschaffen.

Im Anschluss an den Arbeitseinsatz war es Tradition, sich in geselliger Runde im Feuerwehrhaus zu treffen. Dort klang der Tag für die Hochdorfer Helfer bei Bratwurst, Bier und heißen Getränken aus. Ortsteilbürgermeister Uwe Schwarz bedankte sich bei allen fleißigen Mitstreitern und ebenso für die Bereitstellung der Transportfahrzeuge.

Gesellig soll es im Blankenhainer Ortsteil auch am 7. Dezember zugehen. Hochdorfs Ortsteilrat hat zur diesjährigen Seniorenweihnachtsfeier 54 Rentnerinnen und Rentner eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen, Unterhaltungsprogramm und Abendessen haben sie Gelegenheit, einen besinnlichen Tag im Vereinshaus zu verbringen.

In und um Blankenhain sind noch weitere Seniorenweihnachtsfeiern organisiert: für den 2. Dezember in Krakendorf, für den 3. in Rottdorf und Söllnitz, für den 4. im Blankenhainer Schloss und in Schwarza, für den 5. in Lotschen, für den 11. in Neckeroda, Saalborn und Thangelstedt sowie für den 14. Dezember im Blankenhainer Schützenhaus.