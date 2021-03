Hochkarätiger Dirigier-Kurs

Seit mehr als zehn Jahren pflegt Weimars Liszt-Hochschule engen Kontakt zum MDR-Sinfonieorchester. Im Rahmen der 61. Weimarer Meisterkurse kooperieren beide nun bei einem gemeinsamen Dirigierkurs mit Gastprofessor Johannes Schlaefli aus Zürich und Professor Nicolás Pasquet von der „Weimarer Dirigentenschmiede“. Vom 11. bis zum 13. Juli werden 15 vorab ausgewählte Teilnehmer zunächst zu Klavierproben nach Weimar eingeladen. Die besten acht Eleven dürfen vom 14. bis 17. Juli an den Orchesterproben im Sendesaal des MDR-Sinfonieorchesters in Leipzig teilnehmen. Die Bewerbungsfrist für den Meisterkurs endet am 30. April.