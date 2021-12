Hochwasser-Angst treibt den Bad Berkaer Stadtrat um

Bad Berka. Warum das umfangreichste Investitionsprojekt im neuen Bad Berkaer Haushalt gleichzeitig eines der größten Sorgenkinder ist.

Die Kernprojekte blieben letztlich ungefährdet: Müde, aber erleichtert durfte der Bad Berkaer Bürgermeister Michael Jahn (CDU) am späten Montagabend den Heimweg vom Zeughaussaal antreten. Fast drei Stunden hatte der Stadtrat über den von Jahn und der Stadtkämmerei vorgelegten Haushalt für 2022 diskutiert, über 22 Änderungsanträge befunden, ehe das Zahlenwerk schließlich zur finalen Abstimmung kam – einer namentlichen, beantragt von Frank Wycislok (BI zur Senkung der Kommunalabgaben) wegen der besonderen Tragweite der Entscheidung. Ergebnis: 14 Ja-Stimmen, 5 Nein, eine Enthaltung.

Insbesondere für das künftige Wohngebiet „Am Sandwege“ sind damit wichtige Weichen gestellt. Auf dem Areal der alten Hühnerfarm am Ortsrand südlich der Tiefengrubener Straße sollen 70 Baugrundstücke entstehen. Die Stadt übernimmt selbst die Erschließung und Vermarktung. Knapp 1,8 Millionen Euro stehen im Haushalt 2022, für den Abriss der alten Hallen, von denen einige noch leergeräumt werden müssen, sowie diverse Vorarbeiten. Weitere knapp 3,7 Millionen stellt der Haushalt als sogenannte Verpflichtungsermächtigungen (VE) bereit, damit die Verwaltung rechtzeitig die für 2023 geplanten Erschließungsarbeiten ausschreiben kann.

Grundstücke sollen nach Eingang der Anmeldungen vergeben werden

In einem zusätzlichen Beschluss entschied sich der Stadtrat, die Grundstücke nach Eingang der Anmeldungen zu einem festgelegten Preis zu vergeben – Alternative wäre ein freier Wettbewerb mit Zuschlag an die Meistbietenden gewesen. So oder so scheint die Auslastung bereits jetzt gesichert: 118 Anmeldungen liegen vor, die ersten gingen schon 2016 in der Verwaltung ein. Offen ist die Vergabe von vier geplanten Mehrfamilienhaus-Grundstücken – der Stadtrat entscheidet darüber gesondert.

Breiten Raum in der Diskussion zum neuen Wohngebiet nahm die Frage des Hochwasserschutzes ein. Denn die Bedenken einiger Stadtratsmitglieder, dass durch zusätzliche versiegelte Flächen bei Starkregen mehr Wasser über den Steingraben in die Stadt fließt, hatte auch eine Information des Planungsbüros wenige Tage zuvor im Bauausschuss nicht zerstreuen können. Geplant ist demnach, durch ein Regen-Rückhaltebecken, einen Drosselkanal sowie mehrere Rigolen die Rasanz zu mildern. Auf Antrag von Wycislok kamen zusätzlich 50.000 Euro für eine Planung in den Haushalt, die den Hochwasserschutz des gesamten Steingrabens untersuchen soll, sowie 500.000 Euro als VE für deren Umsetzung 2023.

Keine Diskussionen gab es über Projekte wie ein neues Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr, die Neugestaltung der Stadtbibliothek sowie zusätzliches Geld für die Sanierung des Kindergartens „Sonnenhöhe“.