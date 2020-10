Hölzerne Riesen musizieren für Babys

Die Staatskapelle Weimar setzt am Dienstag, 20. Oktober, um 15 und 16.30 Uhr im Foyer des DNT Weimar die beliebte Konzertreihe „Concerto Piccolino“ für Kinder von 2 bis 3 Jahren fort. Eine Woche darauf, am Dienstag, 27. Oktober, folgen dann zur selben Zeit und am selben Ort zwei Babykonzerte für die Allerkleinsten. Selbstverständlich gelten auch in diesen beiden Formaten die aktuellen Abstandsregeln, so dass die Zuhörerzahl beschränkt ist und die Kleinen während der Konzerte nicht herumkrabbeln dürfen. Konzertdramaturgin Kerstin Klaholz hat jedoch mit der Instrumentenwahl sichergestellt, dass die musikalischen Schwingungen sich auch auf Distanz übertragen werden: Unter dem Motto „Hölzerne Riesen“ beweisen drei Kontrabassisten aus den Reihen der Staatskapelle mit einer bunten Programmauswahl, wie wunderbar man auf ihren nur scheinbar schwerfälligen Instrumenten auch singen und swingen kann. Von kleinen Stücken mit Titeln wie „Nebelschwaden“ oder „Spielzeug-Walzer“ reicht das Programm bis zu Bearbeitungen von Songs der „Comedian Harmonists“.

Karten für die Konzerte sind an der Theaterkasse des DNT noch erhältlich.