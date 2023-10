Siegfried Hoffmann (Mitte, hier bei der Vertragsunterschrift über den Breitband-Ausbau mit der Netkom) will Bürgermeister in Kiliansroda bleiben.

Hoffmann steht am Sonntag in Kiliansroda zur Wiederwahl

Kiliansroda. Der Amtsinhaber will für weitere sechs Jahre die Geschicke des Dorfes lenken.

Amtsinhaber Siegfried Hoffmann (parteilos) ist einziger Kandidat, wenn die Kiliansrodaer am Sonntag, 22. Oktober, ihren Bürgermeister für die nächsten sechs Jahre wählen. Der 68-jährige gelernte Landwirt hat das Ehrenamt seit 2017 inne – damals war nach dem Abdanken von Hartwig Klemp eine Neuwahl notwendig geworden. Neben Hoffmanns Namen wird der Wahlzettel ein Leerfeld enthalten, in das die Kiliansrodaer einen nach ihrer Meinung besser geeigneten Kandidaten eintragen können, kenntlich gemacht mit Name und Beruf. Das Wahllokal befindet sich im Vereinshaus und hat von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Direkt nach der Auszählung der Zettel aus Urne und Briefwahl soll der Wahlausschuss tagen und das Wahlergebnis offiziell feststellen.