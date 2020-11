Hoffnung in Obernissa zumindest auf eine Mini-Alternative

Auf eine „kleine Alternative als Überraschung“ können die Einwohner von Obernissa nach der Absage ihres traditionellen Weihnachtsmarktes hoffen. Wie mit Werner Nolte der Ortschaftsbürgermeister des zur Landgemeinde Grammetal gehörenden Dorfes in einer Presseinformation mitteilte, sei eine solche Variante zumindest „nicht ausgeschlossen“. Für den eigentlich am 28. November geplanten Markt gebe es hingegen keine Chance: Der Obernissaer Förderverein als Veranstalter könne kein Hygienekonzept gewährleisten, ohne ein Risiko einzugehen. „Aufgrund der vielen Auflagen für Veranstaltungen würde der Markt auch seinen ursprünglichen Charakter verlieren.“

Derweil laufen im Freizeitzentrum des Dorfes die Sanierungsarbeiten, in die Obernissa Geld aus seiner „Hochzeitsprämie“ des Freistaates zur freiwilligen Neugliederung investiert. Für 16.200 Euro erneuert ein Fachunternehmen zurzeit die elektrischen Leitungen und den Zählerplatz. Noch im November soll für rund 7800 Euro eine neue Heizungsanlage folgen – den Auftrag hat der Bauausschuss der Landgemeinde an die Firma Thiele aus Nohra vergeben. Bereits beendet sind die Arbeiten am Friedhof, wo ein Pkw-Stellplatz entstand, sowie am Sportplatz, wo eine Fachfirma das von einem Frühjahrssturm demolierte Tribünendach erneuerte. Im Rahmen des Hochwasserschutzes wurden dort zudem Gehwege abgesenkt und im Freizeitzentrum die letzten drei aus DDR-Zeiten stammenden Türen ersetzt. Die rund 7500 Euro für diese vier Projekte stammen aus dem Landgemeinde-Haushalt.