Wegen einer Erkrankung im Ensemble entfällt die für Samstag, 13. November, in der DNT-Studiobühne angekündigte Vorstellung von „Hoffnung – schiller synthesized“ ersatzlos. Karten können zurückgegeben oder umgetauscht werden: im Besucherservice am Theaterplatz, telefonisch: 03643/ 755334 oder E-Mail an: service@nationaltheater-weimar.de.