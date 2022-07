Hofkonzert in Weimarer Begegnungsstätte

Traditionelle mehrstimmige Lieder und Instrumentalmusik aus Westeuropa erklingen beim Hofkonzert der Albert-Schweitzer-Gedenk- und Begegnungsstätte. Mehr Kulturnachrichten:

Wettbewerb am Hochbegabtenzentrum der Hochschule für Musik Franz Liszt

Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Schloss Belvedere laden zu einem Wettbewerbskonzert am Freitag und Samstag, 1./2. Juli, jeweils ab 10 Uhr in das Hochbegabtenzentrum ein. Neben gesanglichen Darbietungen erklingen die Instrumente Violine, Klarinette, Fagott und Gitarre. Der Eintritt ist frei.

Hofkonzert im Innenhof der Albert-Schweitzer-Gedenk- und Begegnungsstätte

Im Innenhof der Albert-Schweitzer-Gedenk- und Begegnungsstätte findet am Samstag, 2. Juli, um 18 Uhr ein Hofkonzert statt. Im Mittelpunkt stehen traditionelle mehrstimmige Lieder und Instrumentalmusik aus Westeuropa in zeitgenössischen Arrangements. Der Eintritt ist frei.

Franz Kafkas „Verwandlung“ im Weimarer Theater im Gewölbe

Einen szenischen Albtraum in drei Akten bringt das Theater im Gewölbe am Samstag, 2. Juli, um 21 Uhr auf die Bühne. Erzählt wird die Geschichte des Mannes Gregor Samsa, der in Kafkas Werk eines Morgens als Ungeziefer erwacht. Nach seinem Besuch 1912 in Weimar, schrieb der Schriftsteller seine berühmte Novelle.