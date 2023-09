Holzdorf ganz neu erhören

Susanne Seide über eine Bank vor den Toren von Weimar, die Geschichte erzählt.

Eine neue Bank im historischen Park am Landgut Holzdorf wäre im Normalfall nichts, wovon in dieser Zeitung die Rede wäre. Rede ist das richtige Stichwort. Denn zum Denkmaltag wird am Sonntag in eben diesem Park – genauer im Hof des Anwesens – eine sprechende Bank eingeweiht. Sie ist danach auch Ziel der stündlichen Führungen, die erstmals um 11 Uhr und letztmals um 14 Uhr stattfinden.

Die Idee für die sprechende Bank, auch Hörbank genannt, entstand bei der gemeinnützigen Landgut Holzdorf GmbH, nach den Erfahrungen als Außenstelle der Buga: Die da neuen Online-Audiospaziergänge und entsprechenden Apps stellten vor allem ältere Interessierte vor technische Probleme. Auf der Bank können sie nun entspannt Platz nehmen und sich die Geschichte des Parks erzählen lassen. Dazu sind ein Medienplayer und zwei Lautsprecher verbaut.

Entstanden ist die Bank im engen und lebendigen Austausch mit dem Studenten Marvin Kinkele aus Kassel. Für seine Diplomarbeit lieferte er zig Prototypen ab. Letztlich fiel die Wahl auf … – das können Sie sich ja ab Sonntag selbst ansehen.