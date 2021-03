Holzdorfer Gugelhupf zu Ostern

Kevin Köhler, Sarah Geilert und Carolin Forster in der Küche der Holzdorfer Landgut-Cafeteria.

Holzdorf. In der Küche Holzdorfer Landgut-Cafeteria, in der Menschen mit und ohne Behinderungen arbeiten, wird jetzt für Ostern gekocht und gebacken.

Nach jenem zu Weihnachten und zum Valentinstag ist jetzt das dritte Angebotsblatt der Cafeteria im Landgut Holzdorf fertig, das sich einem besonderen Anlass widmet. Wenngleich die Cafeteria im Besucherraum noch immer den Bestimmungen des Corona-Lockdown unterliegt, können nun Speisen und Naschereien für Ostern bestellt werden.

„Wir bieten den Lieferservice an, um die Zeit der pandemiebedingten Schließung zu überbrücken“, sagt Teamleiterin Bettina Berndt. Für Ostern gibt es neben Pralinen in Form von Hase, Ente oder Ei auch Osternester und einen Mini-Oster-Gugelhupf. Alles werde selbst und mit biologischen Produkten hergestellt. In der Cafeteria des Landgutes sind Menschen mit und ohne Behinderung beschäftigt.