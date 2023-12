Hopfgarten feiert mit Holzpferd und mit trockenen Füßen

Hopfgarten Der Reit-, Zucht- und Fahrverein Grammetal beteiligt sich mit neuem Vorstand das erste Mal

Trotz des Tauwetters haben die Besucher des Adventsmarktes in Hopfgarten am Samstag trockenen Fußes gefeiert. Das bunte Treiben wurde kurzerhand von der erhöht gelegenen Tanzplan-Wiese auf den befestigten Straßenbereich darunter verlegt. Marktpremiere hatte der Reit-, Zucht- und Fahrverein Grammetal mit Sitz in Hopfgarten. Der in diesem Jahr neu gewählte Vorstand wollte so auf den Verein aufmerksam machen. Am Stand hinter dem hölzernen Schulpferd Lilly boten unter anderem die Vorständinnen Conny Machleb, Daniela Seidl und Maria Walter (von links) Dekoratives und einen Basteltisch für Kinder an. Rund zehn Frauen hatten beispielsweise Gestecke mit echten Hufeisen, Wachstücher und Haarspangen gestaltet sowie Badesalz hergestellt.