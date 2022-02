Zum 100. Geburtstag: Kunsthalle Weimar zeigt Werke von Horst Jährling

Weimar. Unter dem Titel „Unterwegs – Zuhause“ zeigt die Kunsthalle vom 26. Februar bis 15. Mai Werke des Weimarer Künstlers.

Anlässlich seines 100. Geburtstages zeigt die Kunsthalle „Harry Graf Kessler“ vom 26. Februar bis 15. Mai Werke des Weimarer Künstlers Horst Jährling (1922-2013). Der Titel der Schau „Unterwegs – Zuhause“ spiegelt die Begeisterung Horst Jährlings wider, seine Heimat im Bild festzuhalten. Der Künstler zeigt in seinen Bildern die umliegenden Dörfer Weimars, das gründerzeitlich geprägte Apolda und Thüringer Landschaften.

Horst Jährling studierte von 1947 bis 1951 an der Staatlichen Hochschule für Baukunst und bildende Künste in Weimar bei den Professoren Felix Jacob, Albert Schäfer-Ast und Otto Herbig. Als freier Mitarbeiter des Instituts für Denkmalpflege restaurierte er über 150 Stadt- und Dorfkirchen und wirkte darüber hinaus an der Gestaltung architektonischer Ensembles unter anderen in den Stadtzentren von Weimar, Erfurt, Arnstadt und Berlin mit.

Große Anerkennung erwarb sich Jährling als Dozent für Zeichnen und Kunstgeschichte an der damaligen Arbeiter- und Bauernfakultät der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar. Mit seiner Fachkompetenz, kritischem Zeitgeist und seiner humanistischen Anschauung, war er für viele Studierende ein Vorbild. In Apolda gestaltete Jährling zudem Glocken mit Ornamenten und Schriftzeichen.