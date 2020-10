Hummels Erbe bewahren

Zu ihren Hummel-Tagen mit Jahresversammlung trifft sich am Samstag, 31. Oktober, und Sonntag, 1. November, unter strikter Einhaltung der Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Covid-19 noch die Hummel-Gesellschaft Weimar in kleinem Kreis. Das traditionelle Festkonzert ist wegen der Corona-Pandemie nicht öffentlich. Die Hummel-Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Andenken an den Musiker Johann Nepomuk Hummel zu bewahren, zu fördern und dessen Werk zu pflegen.