Hundertjährige feiert in Blankenhain

Blankenhain. Eine lange Schlange von Gratulanten besuchte am Dienstag Liesbeth Schütz im Pflegeheim „Maria-Martha“.

Sie kam in einer bewegten Zeit zur Welt: Wenige Monate nach Liesbeth Schütz’ Geburtstag erreichte die galoppierende Hyperinflation 1923 ihren Höhepunkt. Am Dienstag beging sie, wiederum in unruhigen Zeiten, das seltene Jubiläum: Im Senioren-Pflegeheim „Maria-Martha“ der Diakonie feierte Liesbeth Schütz ihren 100. Geburtstag.

Den musikalischen Beitrag des Tages leistete ihre Familie: Mit Akkordeon und Gesang ließen die Verwandten ihre Tante Liesbeth am Vormittag hochleben. In die Schlange der Gratulanten reihten sich auch Pfarrer Markus Hille, Bürgermeister Jens Kramer (CDU), Heimleiterin Beate Berger sowie natürlich viele Mitbewohner und Pflegekräfte ein. Ein großer Tisch füllte sich mit Blumen und Geschenken.