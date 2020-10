Hundertjährige Tiefurterin hat zwei Bombenangriffe überlebt

Hellwach und auf der Höhe der Zeit plauderte Edith Schröter am Mittwoch mit OB Peter Kleine und Ortsteilbürgermeister Jörg Rietschel, die am Vormittag an ihrem Wohnzimmertisch saßen. Sie waren zum Gratulieren gekommen: Die Gastgeberin feierte ihren 100. Geburtstag in der Wohnung, die zum Komplex des Kammergutes gehört.

Die Liebe des Lebens in Badehose kennengelernt

Edith Schröter hat in ihrem bewegten Leben etliche Rollen ausgefüllt: Als nebenberufliche Rettungsschwimmerin im Freibad ihrer Heimatstadt Nordhausen zum Beispiel traf sie im Sommer 1938 die Liebe ihres Lebens – „in der Badehose“, erinnert sie sich schmunzelnd. Kurt war fünf Jahre älter, stammte aus Düsseldorf und absolvierte im Südharz eine Piloten-Ausbildung bei der Luftwaffe. Mit ihm zog sie nach der Verlobung in seine Heimat – solche Dinge wurde damals von den Eltern entschieden. Arbeit fand die Absolventin der Handelsschule in der Buchhaltung des Waschmittel-Riesen Henkel.

Zweimal ausgebombt

Zwei Mal wurde Edith Schröter ausgebombt: Am 5. November 1944 zerstörte ein Angriff das Haus, in dem sie in Düsseldorf lebte. Und nachdem sie mit der 1942 geborenen Tochter Heidi und ihrer Schwiegermutter in die alte Heimat Nordhausen zu ihren Eltern zurückgekehrt war, holte der Krieg sie auch dort ein: Im April 1945 fiel die Altstadt fast komplett den Bomben zum Opfer.

Per Ausreiseantrag die DDR verlassen

Sie bauten sich nach dem Krieg eine neue Existenz auf. Kurt wurde Lokführer, Edith arbeitete zunächst im Nordhäuser Pfarramt, später in der Sparkasse – dort brachte sie es bis zur Lehrausbilderin. Tochter Christina machte 1956 das Familienglück perfekt. Aber irgendwann wurde den Schröters die Südharz-Welt zu eng: Anfang der 80er-Jahre stellten sie den ersten Ausreiseantrag und durften 1988, schon als Rentner, die DDR verlassen. In Kirchheim unter Teck, unweit von Stuttgart, fanden sie eine neue Heimat und schickten zwei Jahre lang jeden Monat ein Paket mit Wegwerf-Windeln für den kleinen Enkel Stephan nach Thüringen.

Kurt verstarb 2010. Sieben Jahre später holte Tochter Christina, die mit ihrem Mann in Bad Berka lebt, Edith Schröter nach Tiefurt. Bis auf schwere Arthrose in beiden Knien ist sie für eine Hundertjährige bemerkenswert fit. Täglich liest sie die Zeitung, an den Wochenenden ist auch mal ein Ausflug mit Tochter und Schwiegersohn drin. Der Rest der Familie (fünf Enkel und sieben Urenkel) lebt teilweise weit weg in England und Berlin. Zur Feier am Wochenende werden die meisten anreisen.