HWC-Narren begeistern in Suhl

Zum 9. Mal haben Johanna Lautensack und Bernd Rost vom HWC in Suhl den Thüringer Faschings-Oscar „Goldene Ziege“ gewonnen.

Johanna Lautensack und Bernd Rost vom Handwerker Carneval haben unter elf Vereinen in Suhl die 33. „Goldene Ziege“ gewonnen. Im Wettbewerb um den Faschings-Oscar des Ziegenberger Carneval Clubs begeisterten sie mit ihrer Bütt über die Veranstaltung selbst und den Umgang mit den bisher gewonnen „Goldenen Ziegen“. Auch optisch gab es genug Grund zum Schmunzeln: Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigte provokant seine „roten Socken, und das Duo Rost/Lautensack in Lederhosen und Dirndl zu sehen, war ausgesprochen amüsant. Die „Ziegenhirten“ erhielten ihre 9. „Goldene Ziege“ und freuen sich schon auf die HWC-Prunksitzungen. Die rund 300 Karnevalisten feierten noch bis zum Morgengrauen. Da stand der närrische Bäckermeister bereits in der Backstube und genoss ein frisches Brötchen mit Ziegenkäse.