HWC übernimmt unter freiem Himmel Weimarer Rathausschlüssel

Weimar. Präsident und närrisches Gefolge marschieren dafür am 11.11 pünktlich um 11.11 Uhr auf dem Herderplatz auf.

Der Corona-Pandemie zum Trotz will der Handwerker Carneval Weimar (HWC) in diesem Jahr an der traditionellen Machtübernahme festhalten. Dazu wollen Präsident Bernd Rost und sein närrisches Gefolge am Donnerstag, dem 11. November, zum Ersatz-Rathaus am Herderplatz marschieren und „den Stadtoberhäuptern unsere Aufwartung machen“.

Der HWC startet gegen 10.45 Uhr vom Hintereingang der Weimarhalle in geordneter Formation mit Kapelle, Kutsche, Prinzenpaar und „Fußvolk“ zum Sturm auf das Weimarer Ersatz-Rathaus. Geplant sind von Seiten der Karnevalisten vor dem Gebäude ein Textbeitrag, ein Tanz sowie eine musikalische Einlage. Schaulustige sind dazu – mit dem gebührenden Abstand – herzlich willkommen.