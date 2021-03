„Ich muss im Garten Klöße gießen“: Pierre Deason-Tomory Satiren aus Weimar und der Welt

Autor Pierre Deason-Tomory im Sächsischen Hof Weimar, einem seiner Stammlokale in der Stadt.

Weimar. Der Zeitungsleser als Buchautor: In seinem neuesten Band versammelt Pierre Deason-Tomory Beobachtungen von Vorfällen, die sich in Weimar oder woanders ereignet haben.

Unsere Zeitung hat großen Einfluss. Jedenfalls bei kleinen Verlagen. Vor zehn Monaten feierten wir an dieser Stelle das Buchdebüt von Pierre Deason-Tomory: „Bitte in Fahrtrichtung rechts niesen“ war ein zwischen Weimar und Nürnberg sowie Privatem und Politischem pendelndes satirisches Tagebuch der ersten vier Corona-Wochen. „Wider besseren Wissens“, so endete dessen Besprechung, „wollen wir hoffen, dies sei nur der Prolog zu einem literarischen Werkeln und der Eckhaus-Verlag habe mit entsprechenden Knebelverträgen dafür die Vorkehrungen getroffen.“