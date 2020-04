Ida gewinnt Ostermalwettbewerb

Nicht schlecht staunten Ida Kratz (10) und ihre Fine (7), als Oberbürgermeister Peter Kleine am Dienstag zur Preisverleihung im Ostermalwettbewerb nach Legefeld kam. Ida hatte sich mit ihrem Bild im Online-Voting, bei dem insgesamt 1016 Stimmen abgegeben wurden, an die Spitze der insgesamt 14 Bild-Einsendungen gesetzt und erhielt als Belohnung einen Gutschein im Wert von 20 Euro für das Weimarer Schwanseebad. Ihre Schwester Ida gewann mit ihrer pfiffigen Häschenschule den dritten Preis und damit einen Gutschein für einen Eisbecher im Ramada-Hotel Legefeld. Platz zwei errang Adelina Zbarcea (10) und darf mit ihrem Gutschein einen Tag im Wellnessbereich des Ramada-Hotels plantschen. Für alle Preisträger gab es von Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel außerdem neben Süßigkeiten und Stiften eine entsprechende Urkunde sowie einen kleinen Pokal mit Medaille. Am Wettbewerb nahmen insgesamt zehn Kinder im Alter von sieben bis dreizehn Jahren mit vierzehn Bildern teil. Die Gutscheine hat der Verein Legefeld aktiv gespendet, der mit seiner Vorsitzenden, Petra Seidel, auch den Wettbewerb ausgerufen hatte. Der Verein schmückte am Wochenende auch den Verkehrskreisel am Ortseingang für den Mai neu mit bunten Bändern und Wimpeln.