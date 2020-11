Weimarer Ideen für die Martinsfeier zu Hause

Rückblick: So sah der Herderplatz in Weimar zur ökumenischen Martinsfeier vor fünf Jahren aus.

Keine ökumenische Martinsfeier in Weimar – das hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben. Die Kirchengemeinden haben deshalb Vorschläge für die Feier zu Hause unterbreitet. Sie reichen vom Backrezept für Martinshörnchen über die Martinsgeschichte, Martinslieder zum Mitsingen bis hin zum Gebet. 17.30 Uhr werden am Dienstag die Glocken der Herderkirche und der Herz-Jesu-Kirche läuten. Ihr Klang ermöglicht eine gemeinsame Zeit für die häusliche Martinsfeier. Wer will, könne das Fenster mit Lampion oder Kerze schmücken, damit etwas vom besonderen Licht des Martinstages nach draußen dringt, heißt es in einer Mitteilung nach der Absage des großen Laternenumzugs.

Mehr unter: www.herzjesu-weimar.de, www.ek-weimar.de und www.kirchenkreis-weimar.de