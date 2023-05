IFA-Kollektiv Sachsen-Thüringen startet zur Spendentour an Weimarer Autohaus

Weimar. Mit sechs Mopeds der Marke Simson und Star geht es in Weimar los in Richtung Braunschweig, Bremen, Sylt-Wismar und über Rathenow, Striegistal zurück nach Weimar.

Zu ihrer alljährlichen Spendentour für das Projekt „Wünschewagen Thüringen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) startete unlängst das Team des Vereins „IFA-Kollektiv Sachsen-Thüringen“ am Autohaus Schinner in Weimar. Das „IFA-Kollektiv Sachsen-Thüringen“ besteht aus leidenschaftlichen Oldtimer-Enthusiasten, die sich für den guten Zweck engagieren.

Mit sechs Mopeds der Marke Simson und Star ging es am Haupteingang des Autohauses in Weimar los in Richtung Braunschweig, Bremen, zum nördlichsten Punkt Deutschlands – Sylt-Wismar und über Rathenow, Striegistal zurück nach Weimar. Die Spenden, die während der Tour gesammelt werden, kommen dem ASB-Projekt „Wünschewagen Thüringen“ zugute und ermöglichen es, schwerkranken Menschen ihren letzten Wunsch zu erfüllen, teilt das Autohaus mit. Das Spendenkonto finden Interessenten auf der Plattform Betterplace Projekt „IFA-Kollektiv Sachsen Thüringen e.V.“. Das Motto lautet, wer spendet darf eine Aufgabe stellen, welche im Verhältnis zur Spendensumme stehen sollte. Die Aufgaben werden dann vom Kollektiv während der Tour erfüllt, heißt es in der Pressemitteilung.