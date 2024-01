IHK Weimar informiert zum novellierten Vergabegesetz

Weimar Der nächste Beratungstermin findet am 16. Januar statt. Eine Voranmeldung ist aber nötig.

Zum neuen Jahr ist das novellierte Thüringer Vergabegesetz in Kraft getreten. Das Gesetz regelt die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Auch aufgrund der Initiative verschiedener Wirtschaftsverbände, etwa der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Erfurt, wurde das Gesetz verschlankt, heißt es von der IHK. Zu den Neuerungen informiert Markus Heyn, Leiter des IHK-Regionalbüros Weimar, Unternehmen und Interessierte am 16. Januar, von 9 bis 15 Uhr, im Regionalbüro in der Henry-van-de-Velde-Straße 1/3. Die kostenfreie Beratung werde einzeln und individuell durchgeführt. Zur Terminvereinbarung ist aber eine Anmeldung nötig unter Telefon: 03643/88540.