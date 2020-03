Illegale Greifvogelfalle mit lebender Taube - Durch den Zaun und dann zu Fuß geflüchtet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Illegale Greifvogelfalle mit lebender Taube

Ein aufmerksamer Wanderer bemerkte am Donnerstag gegen 16 Uhr in einem Waldstück zwischen Böttelborn und Kranichfeld einen in der Nähe eines Hochsitzes abgestellten Habichtskorb zum Fangen von Greifvögeln, welcher mit einer lebenden Taube bestückt war. Ein Greifvogel wurde noch nicht gefangen.

Der Wanderer informierte einen Falkner aus Kranichfeld, welcher die Naturschutzbehörde verständigte, diese wiederum die Polizei Weimar. Die Falle inklusive Taube stellte die Polizei sicher und übergab sie dem Falkner. Hinweise zum möglichen Täter konnten bisher nicht ermittelt werden.

Durch den Zaun und dann zu Fuß geflüchtet

Am Donnerstag gegen 7.30 Uhr teilte der Geschäftsführer einer Firma der Polizei mit, dass ein Mercedes-Benz (A-Klasse) vermutlich in den Zaun des Firmengeländes in Weimar gefahren war. Der Pkw durchbrach nach Zeugenaussagen gegen 2 Uhr den Zaun und fuhr eine kleine Böschung hinunter. Der Fahrer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Der oder die Unbekannte konnten bisher nicht ermittelt werden. An Zaun und Böschungsmauer entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,- EUR.

Erst gegen Bordstein, dann gegen Laterne und Leitplanke

Am 5. März gegen 7.30 Uhr fuhr die 26-jährige Fahrerin eines Opel Corsa auf der B 87 aus Richtung Tannroda kommend in Richtung Kranichfeld. Am Ortseingang Kranichfeld kam die Fahrerin nach einem Sekundenschlaf rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Bordstein und touchiert eine Straßenlaterne. Danach zog sie das Fahrzeug nach links und kollidiert mit der dortigen Leitplanke.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Schaden am Pkw ca. 5.000 EUR; Schaden an der Leitplanke ca. 1.500 EUR. Die Straßenlaterne wurde nicht beschädigt.