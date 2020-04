Auch in der Kostümabteilung des DNT werden Mund-Nase-Schutze genäht.

Im DNT bereits 2500 Mund-Nase-Masken genäht

Das DNT ist zwar geschlossen, doch die Arbeit ruht keineswegs: So werden in der Kostümabteilung Mund-Nase-Behelfsmasken aus doppellagiger Baumwolle genäht. Bis einschließlich Montag wurden von den Mitarbeitern dort sowie in der Deko-Abteilung und der Requisite rund 2500 Mund-Nase-Masken angefertigt.