Im ersten Anlauf zum Haushalt

Der Weimarer Stadtrat hat am 15. März zum ersten Mal seit rund drei Jahren wieder im Marie-Juchacz-Saal an der Schwanseestraße getagt.

Weimar. Trotz vieler Veränderungen am Etat fließen rund 50 Millionen Euro in etwa 300 Projekte. Das soll in diesem Jahr in Weimar passieren:

Nach einer sehr sachlichen Debatte hat der Stadtrat Mittwochabend den Haushalt für 2023 beschlossen: 35 Stadträtinnen und Stadträte stimmten dafür, vier dagegen, zwei haben sich enthalten.

Das Votum fiel so deutlich aus, weil Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) vorab etliche gemeinsame Änderungsanträge von CDU, SPD und Weimarwerk/FDP übernommen hatte. Dazu zählen eine Ist-Analyse des städtischen Personaleinsatzes, der eine Soll-Planung durch einen externen Dienstleister folgen soll. Zudem wird beim Stadtmarketing analysiert, wo und wie künftig Aufgaben- und Kompetenzdoppelungen von Kulturdirektion und Weimar GmbH vermieden werden können.

Ferner hat der OB zahlreiche Wünsche der Bündnis-Grünen erfüllt. Dazu zählen zusätzliche Mittel für das Nahverkehrskonzept, den Innenstadt-Verein, die wärmetechnische Umrüstung städtischer Gebäude sowie eine barrierefreie Zufahrt zum Tierheim.

Für die Linke regte Fraktionschef Dirk Möller an, einen Kredit über eine Million Euro für Energieeffizienz aufzunehmen. Das lehnte Peter Kleine ab. Es seien bereits 500.000 Euro für das Intracting enthalten. Die ebenso von den Linken geforderten 20.000 Euro für kostengünstige Kinder-Tickets für das Schwanseebad fielen durch. Hier sollen wieder über Sponsoren gezielt sozial schwache Familien entlastet werden.

Etwa 50 Millionen Euro sind für Investitionen in rund 300 Projekte vorgesehen. Die dicksten Brocken seien die Schule an der Hart und das DNT. Als Schwerpunkte nannte Peter Kleine ferner Energetik und Klimaanpassung. So fließen in die Kläranlage in Tiefurt etwa 660.000 Euro, um aus Faulgasen Energie zu gewinnen. Hinzu kämen Photovoltaikanlagen, so auf der Weimarhalle und der Verwaltung in der Schwanseestraße.

Zwar gab es allseits Lob für den Etat, aber auch Anmerkungen. Ann-Sophie Bohm (Grüne) hätte mehr Investitionen in Klimaschutz, Energiewende und die Mobilität der Zukunft erwartet. Wie Weimarwerk-Fraktionschef Wolfgang Hölzer mahnte sie an, dass die Stadt zu sehr von Zuwendungen abhänge und ihre Einnahmen erhöhen müsse. Hölzer forderte ferner eine stärkere Digitalisierung der Verwaltung und Bürokratie-Abbau. Die geringe Steuerkraft missfällt ebenso der CDU. Fraktionschef Peter Krause kritisierte zudem die ständig steigenden Sozialausgaben.

Die SPD begrüßte, dass auf ihre Anregung hin künftig regelmäßig ein Tag der Städtepartnerschaften stattfindet sowie unter anderem eine Machbarkeitsstudie für eine Ausstellungshalle entsteht, sagte der Fraktionsvorsitzende Thomas Hartung.

In das Lob für die gute Zusammenarbeit stimmte auch der Finanzausschuss-Vorsitzende Friedrich Folger (SPD) ein. Er sei aber noch immer verärgert darüber, dass das neue Gewerbegebiet Gelmeroda vom Tisch ist, das jene geforderten Steuereinnahmen erzielt hätte.

Die große Wertschätzung, die der Jugendhilfeausschuss genieße, hob deren Vorsitzende Corina Harke (Weimarwerk) hervor. Dass die Verwaltung dessen Anträge stets übernehme, sei andernorts nicht üblich. Sie berichtete, dass die neue Sozialraumorientierung bereits wirke, so sinke bei Kindern die Aufenthaltsdauer in stationären Einrichtungen. „Das ist der richtige Weg.“