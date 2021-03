Im Gespräch mit Christian Brückner

Weimar. Seine Gesprächsreihe „Brotlose Kunst“ setzt Daniel Heide am 5. April im Livestream der ACC Galerie mit Christiane Brückner fort.

„Du laberst mich an? Kann das sein, dass Du mich meinst?“ Robert De Niros wohl berühmteste zwei Minuten aus Scorseses „Taxi Driver“ genießen Kultstatus – nicht zuletzt wegen „der Stimme“: Christian Brückner, der sein brüchiges, raues Timbre auch Robert Redford, Dustin Hoffman, Peter Fonda, Dennis Hopper und Donald Sutherland leiht. Am Montag, 5. April, 20 Uhr, stellt sich Brückner im Monday Night Livestream der ACC Galerie den Fragen von Daniel Heide. In seinem 9. Talk „Brotlose Kunst“ hinterfragt Heide sein künstlerisches Sein und Werden im Kontext biografischer Stationen. Das Gespräch wird über Youtube live mitzuerleben sein.

www.acc-weimar.de