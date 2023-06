Im Gespräch mit Lehrern aus Oberweimar: Ortsteilrat lädt zu besonderer Sitzung

Der Zugang zum Büro der Ortsteilbürgermeisterin von Oberweimar-Ehringsdorf, Ines Bolle (Grüne). Am Dienstag lädt sie in die Parkgrundschule ein.

Oberweimar. Am Dienstag lädt der Ortsteilrat Oberweimar zu seiner Sitzung in die Parkgrundschule ein.

Der Ortsteilrat Oberweimar-Ehringsdorf lädt zur Ortsteilratssitzung an diesem Dienstag, 13. Juni, in der Parkgrundschule ein. „Hier wollen wir mit Schulleiterin Ines Küthe, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern ins Gespräch kommen“, sagt die Ortsteilbürgermeisterin Ines Bolle (Grüne). Besprochen werden sollen die Frage, „wo im Schulalltag aktuell der Schuh drückt“ sowie Projekte, „die wir gemeinsam im Ortsteil bewegen können.“ Vertreter des Ortsteilrates Taubach sowie Bürger aus dem benachbarten Ortsteil seien ebenfalls geladen. Auch weil viele Kinder aus Taubach die Schule besuchen. Ortsteilbürgermeister Thoralf Canis (SPD) werde ebenfalls berichten. Beginn ist 19 Uhr, Ort ist der Pavillon der Schule in der Weimarischen Straße 19/21.