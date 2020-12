Die Krautheimer Nikolaus-Brigade mit dem Feuerwehr-B1000 in Haindorf.

Hottelstedt. Überraschung für Kinder in Hottelstedt, Krautheim und Haindorf.

Der Nikolaus hatte am Sonntag allein im Weimarer Land alle Hände voll zu tun. In Ettersburg und Niederzimmern, Hottelstedt, Krautheim und Haindorf hatte er sich angekündigt. Da war es nur logisch, dass er sich mancherorts Helfer suchte. In Hottelstedt fand er sie bei der Feuerwehr, die sich schon dem roten Rock von Nikolaus verbunden fühlen.