Immer mehr Schäden an Weimars historischen Brunnen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Immer mehr Schäden an Weimars historischen Brunnen

An zahlreichen öffentlichen Brunnen im Weimarer Innenstadtgebiet werden immer wieder Schäden durch unsachgemäße Nutzung und durch Vandalismus festgestellt. Darauf hat jetzt die Stadtverwaltung hingewiesen. So weise die Sandsteinfigur am Neptunbrunnen auf dem Markt neuerdings zahlreiche Steinschläge auf, da sie offensichtlich mit kleineren Steinen „unter Beschuss“ genommen wurde.

Auch Stühle und ein Tisch, die zur Außenbestuhlung des benachbarten Cafés gehören, mussten bereits vom Brunnenmeister aus dem Brunnenbecken entfernt werden.

Die Brunnen auf dem Herderplatz oder auf dem Goetheplatz würden immer wieder als Badebecken zweckentfremdet. Durch den Einstieg von Personen entstehen Schäden an den gusseisernen Außenwänden sowie Risse an Edelstahlwannen. Damit könne Wasser entweichen und weitere Schäden könnten entstehen.

In vielen Brunnen – etwa am Spiegelbrunnen am Poseckschen Garten – werde das Wasser verunreinigt. Dazu zählt neben Scherben oder Flaschen auch Spielsand. Zur Reinigung muss das Wasser dann abgelassen werden.

Nicht selten würden die Brunnen auch genutzt, um Schuhe abzuwaschen oder Flaschen zu spülen. Gelegentlich sind sie auch Abstellplatz für Müllsäcke und Sperrmüll, nach dem Motto: Hier wird es die Stadtentsorgung schon nicht liegen lassen.

Die Stadtverwaltung betont: Die historischen Brunnen sind jahrhundertealte Kulturgüter Weimars. Die Stadt wendet immer wieder immense Mittel auf, sie zu betreiben und zu erhalten. Sie hat daher alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der Stadt um einen angemessenen, pfleglichen Umgang mit den kostbaren Wasserstellen gebeten. Augenzeugen von Beschädigungsversuchen wurden gebeten, umgehend die Polizei davon zu informieren.