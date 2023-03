Immer wieder montags in Weimar: Vortragsreihe zu sogenannten Spaziergängern

Montags, 19 Uhr, in Weimar: Bilder wie dieses gehören in Weimar längst zum Alltag.

Weimar. Weimarer Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus will Beweggründe der sogenannten Spaziergänger in Vortragsreihe ergründen.

Die sogenannten Spaziergänger, die sich zu Demonstrationen allmontäglich auch – oder vielmehr noch immer – in Weimar versammeln, thematisiert nun eine Vortragsreihe des Bürgerbündnisses gegen Rechtsextremismus im Mon Ami. „Was uns immer gefehlt hat, war ein Angebot, bei dem wir in die Tiefe gehen können“, sagt Christine Schild vom Bürgerbündnis. Das soll sich nun ändern.

In den Fokus gerückt werden soll dabei die Querdenken-Bewegung an sich, ihre Entstehung, innere Zusammenhänge der augenscheinlich heterogenen Gruppierung und deren Beweggründe. Konkreter Anlass seien aber die noch immer währenden Demonstrationen in Weimar. „Das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt“, sagt Christine Schild. „Was ist mit den Leuten los, die montags die Weimarer Straßen unsicher machen?“

Gegenaufklärerische Denkweise als gemeinsamer Nenner

Antworten darauf soll es ab dem kommenden Donnerstag, dem 9. März, geben. Jakob Reinke, der derzeit an einer Dissertation zum Thema Antisemitismus arbeitet und das Bürgerbündnis als Koordinator unterstützt, gibt einen ersten Ausblick: Aus seiner Sicht sei der große gemeinsame Nenner der heterogenen Zusammensetzung der Querdenker eine gegenaufklärerische Denkweise, die auch den Antisemitismus ausmache.

Vertieft wird das Thema am Donnerstag im Vortrag von Ansgar Martins ab 19 Uhr im Mon Ami. Die Nähe von Esoterik und Verschwörungstheorie sei keineswegs neu, Hetzschriften über die jüdische Weltverschwörung wurden schon seit dem 19. Jahrhundert in spirituellen Kreisen herumgereicht. Esoterik und Verschwörungsdenken seien auch deshalb ein so gut funktionierendes Paar, weil sie in Kombination sowohl die Ängste adressieren, auf die Religionen antworten, als auch die Eitelkeiten des modernen Individuums befriedigen. Einerseits werde oberflächlich an aufklärerische und wissenschaftliche Ideale appelliert: Informiere dich selbst, glaub nicht den offiziellen Autoritäten. Andererseits werden dabei immer die gleichen apokalyptisch-religiösen Stereotype bedient: Ein neues Zeitalter steht bevor, böse Mächte versuchen das zu verhindern.

Weimar mit langer anthroposophischer Tradition

So trete Esoterik als Erbin des traditionellen christlichen Antisemitismus auf. Prominente Protagonisten wie Rudolf Steiner oder die diversen Querdenker-Propheten passen sie an immer neue gesellschaftliche Bedürfnisse an. Gerade Weimar hätte eine lange anthroposophische Tradition seit Rudolf Steiner, merkt Jakob Reinke an.

Darum soll es dann auch beim Vortrag von Peter Bierl unter dem Titel Anthroposophie und Aluhut am 12. April um 18 Uhr im Mon Ami gehen. Anhänger der Anthroposophie zählten zur Basis der sogenannten Querdenker. Das sei kein Zufall. Ihr Begründer Rudolf Steiner lehrte, dass göttliche Führer, Erzengel, Götterboten sowie Volks- und Rassengeister den Lauf der Welt bestimmen.

Am 15. Mai, 18 Uhr, stehe dann das Thema „Demokratie von rechts? Carl Schmitt als Vordenker des Rechtspopulismus“ mit dem Referenten Ingo Elbe auf dem Plan. Anna Weers beschließe die Vortragsreihe am 22. Juni, 18 Uhr, mit dem Thema Rechte Esoterik. Der Eintritt ist frei.