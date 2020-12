Impfbeginn im südlichen Weimarer Land

Kranichfeld In Pflegeheimen in Kranichfeld und Tannroda werden Bewohner und Mitarbeiter freiwillig gegen Corona immunisiert

Kranichfeld. In zwei Pflegeheimen hat am Montag im Kreis Weimarer Land das Impfen gegen den Covid-19-Erreger begonnen. Bereits am Morgen hatte sich das Team der Kassenärztlichen Vereinigung um den ortsansässigen Allgemeinmediziner Ulf Zitterbart im Kranichfelder ASB-Heim am Baumbachhaus angesagt, um dort um 8 Uhr den von der Polizei eskortierten Impfstoff BNT162b2 von Pfizer-Biontech entgegenzunehmen.

Kranichfeld war in Thüringen nach Zeulenroda erst der zweite Ort, an dem die Corona-Impfung verabreicht wurde. Schon im Vorfeld hatte die Senioreneinrichtung abgeklärt, welche Bewohner und Mitarbeiter sich impfen lassen wollen. Sämtliche 47 Bewohner – auch der mit 100 Jahren älteste Karl Roch - und etwa 90 Prozent der 41 in der Pflege Beschäftigten sowie des Reinigungspersonals hätten zugestimmt, sagte Hausleiterin Andrea Dettmar. Sie selbst habe sich ebenfalls impfen lassen. „Es hat sich wie jede andere Impfung auch angefühlt. Nichts daran war problematisch. Mir geht es sehr gut“, sagte sie nach der Prozedur.

Das Sozialzentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes in Kranichfeld sei bisher durch die Corona-Krise gekommen, ohne bei den Bewohnern oder beim Personal einen Infektionsfall registrieren zu müssen. „Trotzdem sind die Einschränkungen gegenwärtig. Wir sind sehr froh, dass mit den Impfungen nun wieder ein Schritt in Richtung Normalität möglich ist“, so Andrea Dettmar. Der großen Disziplin von Mitarbeitern, Bewohnern und deren Angehörigen sei es zu danken, dass das Heim den Kontakt zur Außenwelt aufrecht erhalten konnte. Besuche blieben bei Voranmeldung möglich. „Auch über Weihnachten musste bei uns niemand allein sein“, betonte die Leiterin.

Bis gegen Mittag sollte die Impfaktion in Kranichfeld schon abgeschlossen sein. Gleich im Anschluss wurde Ulf Zitterbart in Tannroda erwartet, wo die freiwillige Corona-Immunisierung im Azurit-Seniorenzentrum fortgesetzt werden sollte. Dort werden derzeit 75 Bewohner von 60 Pflegekräften betreut.