Improvisationen ohne Absprache und Vorgaben

. Die Bert Stephan Group (BSG9) gastiert am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr mit Modern Krautrock im Mon Ami. In der Bert Stephan Group improvisieren die Musiker ohne Absprachen und Vorgaben. Das Konzert wird so zur einmaligen und nicht reproduzierbaren Performance. Mit den Jahren hat sich aber schon ein gewisser musikalischer Style entwickelt, – und dieser bewegt sich irgendwo zwischen Ambient und Chill, immer wieder durchbrochen von jazzigen Passagen und kraftvollem Psychodelic Rock. Die siebziger Jahre haben die Band sehr beeinflusst, aber auch Bands und Musiker wie Miles Davis, Frank Zappa, CAN und Nils Petter Molvaer. Gespielt wird in der Besetzung Bert Stephan (tp, git), Hansi Noack (vl), Mario Noll (bg) und Matthias Hüttich (dr).

Karten an der Abendkasse (Eintritt: 10,- / 7,- Euro).