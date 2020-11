In Stadt und Landkreis steigen die Corona-Zahlen weiter. Am Montag hat auch der Landkreis die 100-Infektionen-Grenze überschritten. Mit Stand von Montag, 16 Uhr, waren beim Gesundheitsamt des Kreises 105 aktuell Infizierte durch Labortests nachgewiesen, nachdem 15 Fälle hinzu kamen und acht als genesen aus der Statistik fielen.

Mit seiner Gesamtzahl liegt der Landkreis nur noch knapp hinter der Stadt Weimar. Dort kamen im Gesundheitsamt seit Sonntagabend fünf Positiv-Tests an. Das sind im Vergleich zu den vergangenen Tagen wenige Neuinfektionen, lässt die Gesamtzahl in Weimar dennoch auf 112 steigen.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, mit der die Städte und Landkreise vergleichbar gemacht werden, betrug am Montagabend in der Stadt Weimar 124,44 und im Kreis Weimarer Land 98,7.

In Weimar konzentriert sich ein großer Teil des verfügbaren Personals weiterhin intensiv auf die Kontaktpersonennachverfolgung, betonte die Stadtverwaltung. Auf diese Weise sollen Infektionsketten durch Quarantäne-Anordnungen möglichst zeitnah unterbrochen werden. Das sei immer noch die wirksamste Methode, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Das zeigten auch die fünf Neuinfektionen vom Wochenbeginn: Es handelt es sich ausschließlich um Kontaktpersonen von bereits positiv getesteten Fällen.

Im Weimarer Land wird das Gesundheitsamt weiterhin durch Angehörige der Bundeswehr unterstützt, vor allem bei der Kontaktrecherche. Die Amtsleiter wurden erneut gebeten, befristet Mitarbeiter zur Unterstützung des Gesundheitsamtes abzustellen. So wurde es bereits im Frühjahr bei Ausbruch der Pandemie gehandhabt.

Stark gestiegen ist im Landkreis die Zahl der Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung. War es Sonntag nur eine Person, so meldete das Landratsamt am Montag sieben. Bei den sechs neuen Patienten, die ins Krankenhaus kamen, handelt es sich ausschließlich um Neuerkrankungen der letzten drei Tage. In Weimar werden weiterhin sechs Erkrankte im Klinikum behandelt.

Stark gesunken ist im Weimarer Land zu Wochenbeginn die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne. Nach Angaben des Gesundheitsamtes konnten 172 Menschen aus der häuslichen Isolation entlassen werden, 374 befinden sich noch in Quarantäne. Zudem sind 61 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung. Das sind 16 mehr als am Vortag. – In Weimar waren am Montag 528 (+35) Menschen in Quarantäne.

Neben Weimar (112 Infizierte) und der Kreisstadt Apolda (32) gibt es in der Region inzwischen 30 Orte, in denen Infektionen aufgetreten sind. Unter den kleineren Orten ist die Stadt Blankenhain mit 13 Personen am stärksten betroffen. Einen erkennbaren Infektionsschwerpunkt gebe es im Kreisgebiet allerdings nicht, hieß es im Landratsamt.