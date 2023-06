In Sachsenhausen wird gefeiert

Sachsenhausen. Mit dem „Disco-Village“ startet am Freitagabend das Kirmes-Programm im Nordkreisdorf.

Das „Disco-Village“ ist wieder da: Mit dem Uhrenwerk Weimar als Partner startet auch in diesem Jahr wieder die Sachsenhäuser Kirmes. Einlass ist am Freitag, 30. Juni, ab 21 Uhr. Dem Motto „Sensation White“ dürfen die Gäste mit ihrer Kleidungswahl Tribut zollen. Zum Programm gehören eine große LED-Wand, Konfettiregen, Laser- und Feuershow sowie eine 99-Cent-Bar. Am Samstag folgt der Kirmestanz mit „Atlantis“, am Sonntag Frühschoppen und Kindertanz mit Krauti.